El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 7 y 8 grados, y la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. En este sentido, se anticipa que las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente estables, aunque frescas.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser inferior. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 65% en las horas de la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno más intenso, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar nieblas o brumas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.