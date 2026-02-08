El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, aunque no se esperan tormentas significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Meaño vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente a 9 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:58, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

Es importante que los residentes de Meaño estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la situación puede cambiar. La combinación de nubes, lluvia y viento sugiere que será un día para permanecer en interiores o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y con el equipo adecuado para la lluvia.

