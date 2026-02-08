El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad, que se mantendrá en torno al 90% en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0 y 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 12 y 27 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 5% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque hay una baja posibilidad de tormentas eléctricas, no se puede descartar completamente. Los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:58, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje marino bajo un cielo dramático.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.