El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que generará una sensación térmica que podría descender hasta los 0 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, con ligeras variaciones. La sensación térmica, sin embargo, se mantendrá baja, alcanzando un máximo de 6 grados en las horas centrales de la tarde. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 44 km/h desde el sur, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La lluvia será intermitente, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total, pero que se presentarán en forma de lloviznas a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es baja, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

El viento soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 36 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Lalín se preparen para un día de clima invernal, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el final de un día gris y húmedo. En resumen, el tiempo en Lalín hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.