El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con momentos de nubosidad muy densa. Las precipitaciones serán escasas, aunque no se descartan, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas, aunque la cantidad total de precipitación no será significativa, con valores que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 44 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 13 grados en las horas de mayor calor, mientras que por la noche descenderá nuevamente a los 9 grados. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para disfrutar de la jornada con comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.