El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en este periodo.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Durante la mañana y la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más frescas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán los 21 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur, manteniendo velocidades de entre 14 y 16 km/h. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 60% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento temporal en la intensidad de la precipitación. Las acumulaciones de lluvia en este periodo podrían llegar a 1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría causar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es aconsejable mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.