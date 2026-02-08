El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementa a medida que avanza el día. Las primeras horas presentan una probabilidad de lluvia del 90%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes podrían experimentar algunas gotas durante la madrugada.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 03:00. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 88% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 20:00 y las 21:00. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, pero no se descartan algunas rachas de viento más intensas que podrían acompañar a las lluvias. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.