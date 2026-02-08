El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 4 grados , con una sensación térmica que podría descender a 0 grados, lo que indica que se sentirá un frío considerable.
A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá un par de grados por debajo de la temperatura real, debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 26 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% durante las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque sin un impacto significativo. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo propensas a la inestabilidad, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes.
En cuanto a la precipitación, se espera que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia concentrados en las primeras horas y nuevamente hacia el final de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados . La sensación térmica podría caer a 3 grados, lo que hará que la noche se sienta fría y húmeda. En resumen, se prevé un día gris y fresco en Forcarei, con lluvias esporádicas y un viento notable que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
