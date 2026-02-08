El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que las lluvias, aunque escasas, serán constantes. Se prevé que la acumulación total de precipitación durante el día sea de aproximadamente 0.5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar sorpresas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:56, marcando el final de un día gris y húmedo en A Estrada. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y lluvioso, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.