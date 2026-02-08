El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en algunas horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución en las carreteras y evitar actividades que requieran buena visibilidad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Aunque no se prevén tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de mal tiempo, con la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre y precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.