El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 100%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento variarán, comenzando con 2 km/h en la mañana y aumentando gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 24 km/h por la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Es recomendable que los residentes de Catoira se preparen para un día fresco y húmedo, llevando ropa adecuada para el tiempo y considerando la posibilidad de lluvias. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando se prevén las lluvias más intensas y el viento más fuerte. La puesta de sol se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.