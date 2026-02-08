El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con tormentas y lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una probabilidad de precipitación del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la sensación térmica se mantenga en torno a los 0 grados.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias escasas que continuarán durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 6 grados hacia el mediodía. La sensación térmica, sin embargo, podría variar, alcanzando hasta 3 grados en las horas más frías.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h provenientes del sur-suroeste. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga una velocidad constante de entre 18 y 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría llevar a un acumulado de hasta 1 mm a lo largo del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera bruma que podría hacer que la visibilidad se vea afectada. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 8 grados, mientras que la sensación térmica podría descender nuevamente a 5 grados. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:56, marcando el final de un día invernal caracterizado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.