El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los primeros periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se espera en las primeras horas, mientras que se alcanzará un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 92% en diferentes momentos del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 51 km/h en los periodos más ventosos, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Las rachas de viento serán notables, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las direcciones del viento variarán, pero en su mayoría se mantendrán del sur y suroeste.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% entre las 19:00 y las 21:00, lo que podría indicar la posibilidad de un evento de tormenta en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo nublado y lluvias ligeras, lo que podría limitar las actividades al aire libre.

Para quienes planeen salir, se recomienda llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser intermitentes pero persistentes. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas sugiere que será un día en el que se debe tener cuidado al desplazarse, especialmente en áreas expuestas al viento. En resumen, hoy en Cangas se vivirá un día típico de invierno, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.