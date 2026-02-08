El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 9 a 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará rachas de hasta 53 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para los transeúntes.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1.0 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con un aumento en la intensidad hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las tormentas son poco probables, no se pueden descartar del todo. La combinación de la inestabilidad atmosférica y el viento podría dar lugar a algunas descargas eléctricas aisladas.

Los ciudadanos de Cambados deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables a mano. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea más fría.

El orto se producirá a las 08:40 y el ocaso a las 18:58, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. En resumen, hoy en Cambados se vivirá un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con un ambiente fresco y ventoso que invitará a buscar refugio en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.