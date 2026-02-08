El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en este periodo, lo que indica que las lluvias serán escasas pero constantes. Las condiciones de bruma también estarán presentes en varias horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, aunque no se prevén tormentas severas. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente inestable, propenso a la formación de nubes de tormenta, aunque estas no deberían ser intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias ligeras podrían continuar durante la noche, aunque con una disminución en la intensidad.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones al conducir, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda verse afectada por la bruma.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.