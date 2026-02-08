El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Bueu se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre la tarde y la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en el periodo más activo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . La mañana comenzará con un ambiente frío, alcanzando los 10 grados a media mañana, y subiendo ligeramente a 12 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y aumentando nuevamente a un 65% por la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables durante el día, podrían presentarse en la noche, por lo que es aconsejable estar preparado.

A medida que el sol se ponga a las 18:58, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.