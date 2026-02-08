El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en el periodo más lluvioso. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente durante la tarde y la noche. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Sin embargo, la mayor preocupación será la lluvia continua y el viento fuerte, que podrían afectar actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en las horas centrales del día, mientras que por la noche se espera que descienda nuevamente a los 7 grados. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.