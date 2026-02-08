El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se incrementará a medida que avance el día. En el periodo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 81%.

A medida que el día progrese, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados, manteniéndose frescas y propicias para abrigarse adecuadamente. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre la tarde y la noche, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Baiona se enfrenten a lluvias más intensas en esos momentos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar incomodidades para quienes se desplacen al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas de la tarde, provenientes del sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 28 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniendo una intensidad que podría ser notable.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas y un 10% en la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. La combinación de la alta humedad y el viento puede crear condiciones inestables, por lo que es recomendable estar atentos a cualquier cambio en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. En resumen, se aconseja a los residentes de Baiona que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.