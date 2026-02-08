El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 7 y 8 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 95% y el 99%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas aún más intensas. Esta combinación de viento y humedad puede resultar en un día incómodo para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Sin embargo, se espera que el cielo continúe cubierto, con condiciones nubosas que podrían persistir hasta el ocaso, que se prevé para las 18:57. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan eventos tormentosos es del 65% en las primeras horas, lo que indica que podrían presentarse descargas eléctricas en algunas áreas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye considerablemente, lo que sugiere que las tormentas serán más aisladas.

Los residentes de As Neves deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el frío y la lluvia si se planea salir. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes hace que hoy sea un día para mantenerse resguardado y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.