El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , manteniéndose en el rango más bajo durante la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se espera que la precipitación acumulada sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 4 mm en las horas más intensas. La lluvia será más intensa en la tarde, con un aumento en la actividad eléctrica, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 64 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la sensación de frío y la posibilidad de que las lluvias sean más intensas.

Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se preparen para un día complicado en términos meteorológicos. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como tener precaución al conducir debido a las posibles ráfagas de viento y la acumulación de agua en las calles. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, se espera que la actividad tormentosa disminuya, pero las lluvias continuarán siendo una constante hasta bien entrada la noche. La temperatura descenderá ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En resumen, un día de febrero que invita a quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.