El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de tormenta del 75% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados, mientras que durante el día se mantendrá en torno a los 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm entre las 11:00 y las 12:00, y alcanzando un pico de 4 mm entre las 18:00 y las 19:00. Esto coincide con la probabilidad de tormenta del 90% en el periodo de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que la tarde será el momento más crítico en términos de lluvias y tormentas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la visibilidad puede verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al conducir y estar atento a las condiciones del tráfico.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.