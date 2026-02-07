El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias, aunque en su mayoría serán escasas, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales del día. La cantidad de precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 55% en la tarde. Esto indica que los habitantes de Vilaboa deben estar atentos a posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento se prevén moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h desde el norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, rondando entre el 75% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad puede hacer que las lluvias se sientan más intensas, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada en momentos de lluvia intensa. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier alerta meteorológica que pueda emitirse a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.