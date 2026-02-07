El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 5 a 6 grados . La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, rondando los 2 a 3 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas del día. A partir del mediodía, la situación se tornará más inestable, con un 90% de probabilidad de tormentas entre las 7 y las 13 horas. Las precipitaciones podrían intensificarse, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en total durante el día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h, alcanzando rachas de hasta 44 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad.

En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% entre las 13 y las 19 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 7 grados, pero la sensación térmica podría descender nuevamente a 2 o 3 grados. Las lluvias continuarán, aunque con una intensidad variable, y se espera que las acumulaciones sean más significativas en la tarde, con valores que podrían llegar a 4 mm.

Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 4 grados. La sensación térmica podría caer a niveles cercanos a 0 grados, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, y un viento notable que contribuirá a una sensación de frío. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones invernales y tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.