El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vigo experimenten lluvias intermitentes. En las primeras horas, se prevé una precipitación de 0.2 mm, aumentando a 1 mm en la franja horaria de la tarde. Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00, donde se anticipa que se acumulen hasta 3 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 54 km/h, provenientes del noroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las condiciones nubosas y la inestabilidad atmosférica podrían dar lugar a fenómenos como granizo o lluvias más intensas en algunas áreas.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, mientras que por la noche descenderá a 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Vigo se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.