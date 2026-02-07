El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 9 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 3 y 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en las horas posteriores, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí habrá un ambiente húmedo y potencialmente incómodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, aunque se espera que las lluvias sean en su mayoría ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas posibles. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, asegurarse de estar bien abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.