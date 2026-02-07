El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será excesiva, con valores que rondan entre 0.1 y 0.6 mm en las primeras horas.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 9 grados . La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.
Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas. Las lluvias podrían intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en las horas pico de la tarde.
A medida que se acerque la noche, la actividad de las tormentas podría disminuir, pero el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La humedad seguirá siendo un factor importante, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.
En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
