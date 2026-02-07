El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 8 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la persistencia de las mismas podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 74 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. La sensación térmica se verá afectada por el viento, con valores que podrían bajar a 5 grados en las horas más frescas del día.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar descargas eléctricas y un ambiente más inestable.

Los ciudadanos de Tomiño deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento sea más fuerte.

En resumen, el 7 de febrero en Tomiño se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.