El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con altas probabilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa un ambiente cubierto y potencialmente tormentoso. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 a 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja, especialmente con la presencia del viento.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas oscilen entre los 7 y 10 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría descender a valores de 4 a 6 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es importante tenerlo en cuenta al salir, ya que la combinación de la temperatura y el viento puede afectar el confort personal.

La precipitación será un factor significativo hoy, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas de mayor actividad. Las probabilidades de lluvia son prácticamente del 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Soutomaior se enfrenten a lluvias intermitentes y, en algunos momentos, intensas. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 85% de probabilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% en las franjas horarias posteriores.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las lluvias continuarán siendo una constante. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede crear un ambiente invernal, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Es un día para estar preparado y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.