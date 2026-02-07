El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 a 6 grados , lo que generará una sensación térmica ligeramente más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la siguiente franja horaria.
En la tarde, la situación no mejorará significativamente, ya que se anticipan intervalos nubosos con lluvias escasas. La temperatura podría oscilar entre 6 y 7 grados, pero la sensación térmica podría descender a valores cercanos a 1 grado debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h en momentos de mayor intensidad.
La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 80% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán constantes, hay un riesgo significativo de que se produzcan en cualquier momento, especialmente en la mañana.
A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a valores de 4 a 5 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser negativa en algunos momentos, especialmente con el viento que se espera.
En resumen, Silleda experimentará un día muy nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
