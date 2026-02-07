El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar los 11 grados, pero se mantendrá en torno a los 10 grados durante gran parte de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras donde el oleaje podría ser más intenso.

La precipitación acumulada durante el día podría llegar a ser de hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias serán más intensas en ese periodo. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos significativos.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche, pero el cielo permanecerá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:57, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.