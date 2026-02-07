El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados, lo que podría generar una sensación térmica de entre 5 y 10 grados, dependiendo de la intensidad del viento.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. En total, se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de nubes densas que podrían dar paso a tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en momentos de lluvia.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque estos serán escasos. La humedad será alta, lo que contribuirá a una sensación de pesadez en el ambiente. La tarde se presentará especialmente complicada, con un aumento en la actividad eléctrica y la posibilidad de tormentas que podrían ser intensas en algunos momentos.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la certeza de lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se prevén.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.