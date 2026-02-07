El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 9 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que alcance niveles altos, especialmente en las primeras horas de la mañana, con un 88% al inicio del día y un 100% en la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras. Se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean más intensas, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, y es probable que se produzcan cambios repentinos en el tiempo. Por lo tanto, es fundamental estar preparados para cualquier eventualidad y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.