El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75%. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 81%.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 51 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que rondarán los 19 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante los momentos de mayor precipitación. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

En cuanto a la humedad, se mantendrá alta durante todo el día, lo que puede resultar incómodo para algunas personas. Sin embargo, esta humedad también es beneficiosa para la vegetación local, que se verá favorecida por las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 9 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y un viento notable. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.