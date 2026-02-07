El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde. Se estima que se acumularán entre 1 y 3 mm de lluvia a lo largo del día, con picos de hasta 2 mm en las horas centrales. Esto coincide con la probabilidad de tormenta, lo que podría resultar en episodios de lluvia más intensa en momentos específicos.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo. Las velocidades del viento variarán, comenzando en torno a los 14 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Redondela tomen precauciones, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor probabilidad de tormenta, que se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y temperaturas frescas. La combinación de viento y lluvia hará que sea un día para mantenerse resguardado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.