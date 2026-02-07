El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 13:00 a 19:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las lluvias. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se espera que en general se mantenga entre 10 y 26 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando un 80% en el periodo de 01:00 a 07:00 y un 85% de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos eviten salir sin un paraguas y estén atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero se mantendrá un cielo mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría ofrecer algunas pausas en la lluvia, pero la inestabilidad atmosférica persistirá, lo que significa que no se debe bajar la guardia.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.