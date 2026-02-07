El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que se extienden desde la 1:00 hasta las 7:00 y desde la 1:00 hasta las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 7 y 10 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 49 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en la calle o en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimas de 7 grados hacia el final del día. Los ciudadanos de Pontecesures deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad en este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.