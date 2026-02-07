El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter escaso. En particular, se prevé que las lluvias sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en total.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean constantes, podrían presentarse de manera puntual, acompañadas de descargas eléctricas.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 7 grados y máximas que no superarán los 10 grados. La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad y el viento, por lo que es aconsejable que los habitantes de Ponteareas tomen precauciones.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.