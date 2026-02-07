El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán rachas de hasta 37 km/h provenientes del sureste.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían acumular hasta 2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las tormentas podrían ser más intensas en la franja horaria de 13:00 a 19:00, con un 80% de probabilidad de tormenta, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 9 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica podría descender a 5 grados debido al viento. Este viento, que soplará con fuerza, especialmente en la tarde, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad, optando por ropa impermeable y abrigada.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las tormentas. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas y peligrosas. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse interrumpidas por las tormentas.

A medida que avance la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente, pero las probabilidades de chubascos seguirán presentes hasta bien entrada la noche. La temperatura nocturna caerá nuevamente a los 6 grados, manteniendo la sensación de frío.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de inclemencias meteorológicas, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es fundamental que los habitantes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.