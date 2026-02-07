El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con un promedio de 8 grados. Esta temperatura, combinada con la alta humedad y el viento, generará una sensación térmica que podría ser más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. La sensación térmica se espera que se sitúe entre 3 y 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento también podrían generar algunas molestias, como la posibilidad de que se levante polvo o pequeños objetos en la vía pública.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será variable, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total a lo largo del día. Las lluvias más intensas se esperan en la tarde, donde se podrían registrar hasta 2 mm en un solo periodo. Esto, sumado a la probabilidad de tormentas, sugiere que es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que avance la tarde, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y aunque las tormentas podrían disminuir, la posibilidad de lluvias persistirá. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.