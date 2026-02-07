El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde "nuboso" hasta "cubierto con tormenta y lluvia escasa". A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más baja se prevé en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera que alcance su punto máximo alrededor de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se acumulen entre 0.2 y 4 mm a lo largo del día, con un pico de 4 mm en las horas de la tarde. Esto se debe a la presencia de tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en los periodos de mayor actividad, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% en la mañana y un 85% en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. La combinación de la alta humedad, las bajas temperaturas y el viento fuerte podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que no estén preparados para estas condiciones.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se prevé un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.