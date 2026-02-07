El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 95% en la franja horaria de 01:00 a 07:00, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance la mañana, alcanzando hasta 1 mm entre las 10:00 y las 11:00. La lluvia se mantendrá en niveles moderados, con un total estimado de 0.9 mm a las 11:00 y 0.6 mm en las horas siguientes. A partir de las 18:00, se espera que la lluvia continúe, aunque con menor intensidad, acumulando 0.3 mm en las horas posteriores.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 11 grados , siendo más fresca en las primeras horas de la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día de cielo cubierto con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.