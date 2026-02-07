El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 99%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 68 km/h, con dirección predominante del sureste. Estas ráfagas podrían generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y es recomendable que los residentes tomen precauciones si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, las lluvias serán intermitentes, con un total acumulado que podría llegar a 0.6 mm en las horas de la mañana y hasta 4 mm en la tarde, cuando se prevé la mayor intensidad de las precipitaciones. Las tormentas podrían ser más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 90%.

Es importante que los habitantes de O Rosal estén preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el 7 de febrero será un día marcado por la inestabilidad climática, con un ambiente húmedo y fresco, ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.