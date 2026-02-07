El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad de las precipitaciones aumentará, alcanzando hasta 5 mm en total. Las lluvias continuarán durante la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas posteriores.
El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán rachas que oscilarán entre los 5 y 31 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con un aumento notable en la velocidad hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, contribuyendo a la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%.
Es recomendable que los habitantes de O Porriño se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se sugiere limitar las actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
