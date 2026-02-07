El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la mañana y la tarde, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas de la mañana. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, O Grove experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Las temperaturas serán frescas y el viento del norte podría intensificar la sensación de frío. Se aconseja a la población que esté preparada para condiciones climáticas adversas y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.