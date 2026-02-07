El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las primeras gotas podrían ser ligeras, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero a medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia aumentará. Para el periodo de 10 a 11 de la mañana, se prevé una precipitación más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm. Esta tendencia de lluvias continuas se mantendrá durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 95% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Las ráfagas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más activas del día, especialmente en dirección sureste.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las áreas más bajas, reduciendo la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, pero se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 9 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. Los vientos disminuirán gradualmente, pero aún se sentirán ráfagas moderadas.

En resumen, hoy en Nigrán se prevé un día marcado por la lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las alertas meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.