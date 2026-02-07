El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por un tiempo mayormente nublado y con altas probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de la madrugada. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia ligera. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Con el viento soplando del sur a velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, se generará una brisa fresca que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja. En la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h del norte, lo que podría generar un ambiente más incómodo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 60% durante la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 7 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.