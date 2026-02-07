El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 3 y 6 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento podría variar, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas molestias.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% en las primeras horas del día y un 65% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Es recomendable evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

A lo largo del día, se prevé que las precipitaciones acumuladas sean moderadas, con un total estimado de alrededor de 0.1 a 0.8 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.