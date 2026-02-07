El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las precipitaciones serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total. La lluvia será intermitente, con intervalos de nubosidad que dificultarán la visibilidad.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas será notable, con un 85% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las tormentas pueden venir acompañadas de lluvia moderada, lo que podría causar acumulaciones en las calles y un aumento en el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables.

La temperatura máxima alcanzará los 10 grados , pero con la combinación de viento y humedad, la sensación térmica podría ser más fría. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente a 9 grados, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

Es importante que los residentes de Mondariz estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta, y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.