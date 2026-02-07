El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con un panorama que anticipa tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad esperada no será excesiva.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 8 y 10 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que llegue al 100%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Los vientos fuertes, combinados con la lluvia, podrían generar condiciones de incomodidad, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose en un 65% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán constantes, hay un riesgo significativo de que se produzcan, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La precipitación acumulada se espera que sea de aproximadamente 1 a 2 mm en las primeras horas, aumentando en los periodos posteriores, con un total que podría alcanzar hasta 2 mm a lo largo del día. Sin embargo, la lluvia será intermitente, lo que podría ofrecer breves momentos de calma entre las tormentas.

En resumen, el día en Moaña se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.