El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Meis se prepara para un tiempo mayormente nublado y potencialmente tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 75% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán hasta 19 km/h desde el suroeste.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y se espera que las condiciones se mantengan cubiertas con tormenta y lluvia escasa. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 9 grados, pero la sensación térmica podría descender a 6 grados debido a la combinación de viento y humedad.

Durante la tarde, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormenta se incrementa al 90%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La lluvia podría ser más intensa, con acumulaciones de hasta 3 mm, y los vientos podrían intensificarse, alcanzando rachas de hasta 60 km/h desde el norte. Esto podría generar un ambiente incómodo y potencialmente peligroso, especialmente para actividades al aire libre.

En la noche, la situación no mejorará significativamente. Las temperaturas descenderán a alrededor de 7 grados, y la sensación térmica podría llegar a los 3 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, con acumulaciones adicionales de hasta 0.4 mm. Los vientos continuarán soplando desde el norte, aunque disminuirán ligeramente en intensidad.

Es recomendable que los habitantes de Meis tomen precauciones, especialmente si planean salir. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede resultar en condiciones incómodas y potencialmente peligrosas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias será clave para garantizar la seguridad durante este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.